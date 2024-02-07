Стало известно, когда появится интервью Карлсона с Путиным

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Интервью российского президента Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона, вероятно, появится 8 февраля. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем Карлсона за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.
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Элина Позднякова