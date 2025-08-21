Достижения.рф

Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

Владимир Зеленский (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.



Министр отметил, что российский лидер встретится с главой киевского режима при условии хорошей проработки всех вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне.

Также Лавров подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о готовности встречаться с лидерами других государств, включая Зеленского. Министры подготовят необходимые рекомендации.

В четверг глава МИД России провёл переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, по итогам которых он затронул тему урегулирования украинского конфликта.

Анастасия Чинкова

