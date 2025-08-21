Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии
Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Министр отметил, что российский лидер встретится с главой киевского режима при условии хорошей проработки всех вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне.
Также Лавров подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о готовности встречаться с лидерами других государств, включая Зеленского. Министры подготовят необходимые рекомендации.
В четверг глава МИД России провёл переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, по итогам которых он затронул тему урегулирования украинского конфликта.
Читайте также: