Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

21 августа 2025, 13:49

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским после проработки всех вопросов

Владимир Зеленский (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.