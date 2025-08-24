Достижения.рф

Стало известно, когда Путин посетит КНР

Путин посетит КНР на следующей неделе с четырехдневным визитом
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Китай для рабочей поездки, в ходе которой намечены масштабные переговоры делегаций двух стран, сообщил журналист Павел Зарубин, передаёт ТАСС.



По данным источника, визит продлится четыре дня. Путин также намерен участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который состоится 31 августа — 1 сентября.

В мероприятии примут участие более 20 глав государств и представители десяти международных организаций. Как отмечает МИД КНР, лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направления её развития, примут решения по вопросам сотрудничества и будут продвигать организацию к формированию более сплочённого «сообщества единой судьбы».

Ранее газета The South China Morning Post сообщала, что дипломаты из Европы планируют бойкотировать военный парад в Пекине в связи с визитом российского президента.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0