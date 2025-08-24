Стало известно, когда Путин посетит КНР

24 августа 2025, 14:46

Путин посетит КНР на следующей неделе с четырехдневным визитом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Китай для рабочей поездки, в ходе которой намечены масштабные переговоры делегаций двух стран, сообщил журналист Павел Зарубин, передаёт ТАСС.