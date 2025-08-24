Стало известно, когда Путин посетит КНР
Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Китай для рабочей поездки, в ходе которой намечены масштабные переговоры делегаций двух стран, сообщил журналист Павел Зарубин, передаёт ТАСС.
По данным источника, визит продлится четыре дня. Путин также намерен участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который состоится 31 августа — 1 сентября.
В мероприятии примут участие более 20 глав государств и представители десяти международных организаций. Как отмечает МИД КНР, лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направления её развития, примут решения по вопросам сотрудничества и будут продвигать организацию к формированию более сплочённого «сообщества единой судьбы».
Ранее газета The South China Morning Post сообщала, что дипломаты из Европы планируют бойкотировать военный парад в Пекине в связи с визитом российского президента.
