Трамп не исключил провал переговоров между Путиным и Зеленским
Дональд Трамп допустил возможность санкций из-за конфликта на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не принести результатов.
Как сообщает «Газета.Ru», Трамп подчеркнул, что у двух лидеров непростые отношения.
«Они не очень хорошо уживаются друг с другом», — сказал он.Также он допустил, что в ближайшие две недели может быть принято решение о введении новых санкций в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, экс-президент отметил, что не исключает визита Путина в США на чемпионат мира по футболу и положительно высказался о совместной с ним фотографии.
«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими.
Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет <…> Может, это правда, а может, и нет», — сказал Трамп.