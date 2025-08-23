Трамп не исключил провал переговоров между Путиным и Зеленским

23 августа 2025, 15:20

Дональд Трамп допустил возможность санкций из-за конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не принести результатов.





Как сообщает «Газета.Ru», Трамп подчеркнул, что у двух лидеров непростые отношения.





«Они не очень хорошо уживаются друг с другом», — сказал он.

«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими.

Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет <…> Может, это правда, а может, и нет», — сказал Трамп.