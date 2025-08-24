«Неудобно по ночам бывает»: В МИД РФ ответили Макрону на его слова о Путине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в психологическом спокойствии президента Франции Эмманюэля Макрона из‑за его высказываний о России.
В интервью Павлу Зарубину он заметил: «Надеюсь, ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает».
Ранее Макрон в эфире LCI охарактеризовал Владимира Путина как «хищника», которому приходится «продолжать есть для собственного выживания», и призвал Европу «не быть наивной» в отношении России, которую он назвал возможной длительно дестабилизирующей силой. По его словам, Путин не всегда выполняет обещания и стремится пересматривать границы.
Макрон также заявил, что Москва тратит около 40% бюджета на оборону и проводила мобилизацию, поэтому «не вернётся к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь».
