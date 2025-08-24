«Неудобно по ночам бывает»: В МИД РФ ответили Макрону на его слова о Путине

24 августа 2025, 13:53

Лавров ответил назвавшему Путина хищником у ворот Европы Макрону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в психологическом спокойствии президента Франции Эмманюэля Макрона из‑за его высказываний о России.