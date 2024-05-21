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Стало известно, когда состоятся переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Politico: ЕС планирует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня
21 мая 2024, 10:34
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.


«Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета», — говорится в статье.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина не стала бы так быстро кандидатом на вступление в ЕС, если бы не конфликт с Россией. Он также рассказал, что страны Евросоюза предоставили Украине порядка 96 млрд евро с начала конфликта с Россией, а такая сумма существенно превышает ту, которую выделили США. При это Боррель подчеркнул, что главным предложением ЕС для Украины станет членство в объединении.

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Глава МИД ФРГ Бербок неожиданно посетила Киев
Глава МИД ФРГ Бербок неожиданно посетила Киев вместо Харькова
21 мая 2024, 10:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок нанесла неожиданный визит в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.
По ее словам, Незалежной необходимо увеличить средства ПВО для защиты своего неба.

Она добавила, что в рамках немецкой инициативы на эту цель собран один миллиард евро.

«И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась»,— добавила Бербок.

Сначала министр хотела посетить Харьков, однако поменяла свои планы. Текущая поездка Бербок на Украину седьмая с февраля 2022 года.

В 2022 году Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от геноцида мирного населения со стороны киевского режима. Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.

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#спецоперация
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«Подозревается в связях с беглым политиком»: У бывшего помощника Рашкина проводят обыск
СК проводит обыск у бывшего помощника экс-депутата Рашкина по делу Пономарева*
21 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/blinow61

Силовики проводят обыски в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. В отношении него возбужден ряд уголовных дел, среди которых об оправдании терроризма и госизмене. СК подозревает Степанова в связях с ним.

Ранее сообщалось, что Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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Рогов заявил, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий
Рогов: Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий
21 мая 2024, 09:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий. Их цель заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, лидер киевского режима намерен увеличивать давление на украинцев, чтобы остаться у власти. Он отметил, что благодаря ширме из демократизации власти Украины хотят скрыть свои диктаторские замашки.

Рогов добавил, что Зеленский одержим властью и тем огромным количеством финансовых средств, которые он получает с помощью продолжения боевых действий.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.

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Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу
21 мая 2024, 08:29

Фото: сайт Кремля

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада сбросили с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности (СБ) против российской резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что он глубоко сожалеет, так как западные страны, которые являются членами СБ, не дали организации принять взвешенное и грамотное решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования. Небензя добавил, что в настоящее время Запад предстал перед всем мировым сообществом в своем истинном обличии.

Российский представитель заключил, что голосование показало разделение между теми государствами, которые стремятся к мирному развитию космоса, и теми, кто желает его милитаризации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты.

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В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси
Politico: в США опасаются, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси
21 мая 2024, 08:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политики в администрации американского лидера Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом пишет Politico.
Уточняется, что американские чиновники в день после крушения вертолета Раиси «с тревогой» следили за новостями и реакцией Ирана. Некоторые из них также задавались вопросом о возможном начале Третьей мировой войны.

Вашингтон ожидает сохранения регионального статуса-кво, однако при этом обеспокоен из-за возможного предстоящего обострения отношений с Израилем.

Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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#сша
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В России могут запретить женщинам носить никабы
Глава СПЧ Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России
21 мая 2024, 07:31

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил в РФ ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора мусульман. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».
В беседе Фадеев обсуждал факторы, которые способствуют увеличению рисков экстремизма. В планах у него обсудить этот вопрос с губернаторами и представителями традиционного ислама. По его словам, уже даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Однако конкретные государства он не уточнил.

Ранее сообщалось, что солнцевский районный суд Москвы запретил распространение объявлений о вакансиях и сдаче квартир с припиской «только для славян». Такое решение было принято в связи с тем, что подобные объявления незаконны, противоречат основам правопорядка, нарушают общественные и государственные интересы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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Документы станут бумажками: Политолог о ситуации вокруг легитимности Зеленского
Политолог Михеев: подписанные Зеленским документы станут бумажками
21 мая 2024, 06:14

Законность нахождения Владимира Зеленского на посту руководителя Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинским законам. Подписанные им с 21 мая документы могут быть оспорены и являются недействительными бумажками. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в беседе с РИА Новости.
«И тогда кто он? Для нас это важно в контексте переговоров. Это не может быть неважно. Потому что любая бумажка, подписанная Зеленским после 21 мая будет абсолютно недействительной, в случае, если кто-то захочет ее оспорить, ее можно будет на гвоздик в сортире повесить», — высказался политолог.
Как считает Михеев, любой человек, который сменил Зеленского на посту, в дальнейшем сможет оспорить действия после окончания срока полномочий. В таком случае гарантий выполнения каких-либо соглашений и результатов переговоров с Зеленским нет, обратил внимание Михеев.


Политолог добавил, что отказ проводить выборы президента в назначенный срок было принято Зеленским под давлением Соединенных Штатов, поскольку так он более удобен.

«В таком статусе у него меньше пресловутой легитимности, меньше свободы действий, у него нет мандата, подтвержденного на выборах, его можно в любой момент заменить на кого угодно. Для них это удобно», — заключил Михеев.
Ранее Зеленский открыто солгал западным СМИ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС по России и Израилю
21 мая 2024, 05:18

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Оценки, которые Соединённые Штаты дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля являются образчиком двойных стандартов и лицемерия. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовало российское посольство.
«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — сказано в комментарии посла.
Антонов отметил, что в мире ни у кого не должно быть иллюзий по поводу «кощунственной» политики США, которые эксплуатируют правозащитную проблематику с целью «сведения счетов с неугодными странами».

«Видимо, это и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», — подытожил дипломат.
Ранее официальный представитель госдепа заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский открыто солгал западным СМИ
Зеленский солгал, что ВСУ не наносят удары по территории РФ западным оружием
21 мая 2024, 03:57

Вооруженные силы Украины якобы не совершали атаки по территории РФ западным оружием. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью информагентству Reuters.
«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — утверждает политик.
При этом Украина многократно атаковала не только новые российские регионы и Крым, которые считает своей территорией, но и по Белгородской области.
Согласно информации Минобороны Росси, украинские войска применяют для обстрелов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

В конце января ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза выявила, что судно поразили американской системой Patriot, а именно — двумя ракетами MIM-104A. В мае российское оборонное ведомство несколько раз сообщало о том, над Белгородом были сбиты французские бомбы HAMMER.

Ранее в ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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