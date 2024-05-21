Стало известно, когда состоятся переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

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Официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.
«Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета», — говорится в статье.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина не стала бы так быстро кандидатом на вступление в ЕС, если бы не конфликт с Россией. Он также рассказал, что страны Евросоюза предоставили Украине порядка 96 млрд евро с начала конфликта с Россией, а такая сумма существенно превышает ту, которую выделили США. При это Боррель подчеркнул, что главным предложением ЕС для Украины станет членство в объединении.
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Элина Позднякова