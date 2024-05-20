В ЕС заявили о страхе перед действиями Фицо после покушения

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Европейские лидеры опасаются, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо он станет более деструктивным в Североатлантическом альянсе, по аналогии с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
По данным Financial Times (FT), некоторые чиновники ЕС опасаются, что Фицо может, как и Орбан блокировать важные решения. Например, еще до нападения Фицо критиковал кандидатуру Марка Рютте из Нидерландов на должность следующего генерального секретаря НАТО, поддерживая тем самым своего венгерского коллегу.
Однако, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, Фицо в частных разговорах демонстрировал более компромиссный подход, чем в публичных выступлениях, и поэтому он «определенно не в том же лагере, что и Орбан».
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