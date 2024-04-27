Стало известно, кого из руководителей США скоро уволят

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не сможет поссорить Россию и Китай, так как его скоро уволят. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Блинкен где только не работал — от писателя до международника, спичрайтером Билла Клинтона, потом безопасником у Обамы. Он зря думает, что США, особенно он, повлияют на российско-китайские отношения. Скорее всего, его скоро самого снимут», — заявил Журавлёв в беседе с NEWS.ru.Он также добавил, что Блинкен может только разрешать размещать разноцветные флаги экстремистских движений.
Ранее Блинкен в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, то вместо Пекина это сделают Соединённые Штаты.
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Элина Позднякова