Стало известно, кого Зеленский назначил командующим силами поддержки ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки Вооружённых сил Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса украинского президента.
Герега уже занимал указанную должность в период с августа 2021 года по 4 марта 2024 года. Затем на позиции командующего силами поддержки ВСУ сменил Александр Яковец. Тот проработал в новой должности чуть более месяца, а затем был отстранён.
Ранее стало известно, что Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в запас «по состоянию здоровья» с правом ношения военной формы. До того сообщалось, что Залужный будет назначен на должность посла в Великобританию. В Лондон направлен соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие государства на назначение определённого лица главой дипломатического представительства - прим. ред.). Зеленский говорил, что экс-главком ВСУ сам изъявил желание попробовать себя на ниве дипломатии.
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