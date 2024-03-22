Стало известно, кто держит Макрона в страхе

Фото: сайт Кремля
Проукраинские заявления президента Франции Эммануэля Макрона связаны с его страхом перед возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в социальной сети X.
«Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре. Запад шагает к катастрофическому поражению», — полагает Рахман.Макроном движет тревога или страх из-за смены власти в США, смены курса на поддержку Украины и дальнейших последствий от этих шагов. Ранее президент Франции сообщал, что западные страны любыми способами добьются того, чтобы «не дать России победить» в конфликте на Украине. Он даже не исключил отправку вооруженных сил Франции в помощь ВСУ.
Читайте также:
Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады
Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
Мария Федоровцева