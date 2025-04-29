Военэксперт заявил о рисках после объявленного Путиным перемирия в Дни Победы

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Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что Украина, к сожалению, нарушает все перемирия.
По его словам, риски после объявленного перемирия существуют, но они реально оценены и взвешены.
Он добавил, что западные страны хоть и говорят о необходимости прекратить конфликт, действуют строптиво и затягивают процесс.
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«То же произошло с энергетическим перемирием, с пасхальным перемирием, где зафиксировано более пяти тысяч нарушений. Надо учитывать тот факт, что в глобальном масштабе, выстраивая отношения России с США, надо вести работу, которая бы достигла устойчивого мира, и мы открыты к переговорам, но у нас есть требования», — сказал эксперт.
По его словам, риски после объявленного перемирия существуют, но они реально оценены и взвешены.
«Не случайно акцентировал наш президент, что нарушение перемирия в праздники спровоцирует адекватный и эффективный ответ с нашей стороны. В этих условиях мы стараемся решить гуманитарные задачи в том числе, однако именно тут могут поджидать провокационные действия со стороны противника», — отметил Кошкин.
Он добавил, что западные страны хоть и говорят о необходимости прекратить конфликт, действуют строптиво и затягивают процесс.
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Анастасия Панченко