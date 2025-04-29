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Военэксперт заявил о рисках после объявленного Путиным перемирия в Дни Победы

Военэксперт Кошкин: объявленное перемирие между РФ и Украиной имеет риски
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что Украина, к сожалению, нарушает все перемирия.

«То же произошло с энергетическим перемирием, с пасхальным перемирием, где зафиксировано более пяти тысяч нарушений. Надо учитывать тот факт, что в глобальном масштабе, выстраивая отношения России с США, надо вести работу, которая бы достигла устойчивого мира, и мы открыты к переговорам, но у нас есть требования», — сказал эксперт.

По его словам, риски после объявленного перемирия существуют, но они реально оценены и взвешены.

«Не случайно акцентировал наш президент, что нарушение перемирия в праздники спровоцирует адекватный и эффективный ответ с нашей стороны. В этих условиях мы стараемся решить гуманитарные задачи в том числе, однако именно тут могут поджидать провокационные действия со стороны противника», — отметил Кошкин.

Он добавил, что западные страны хоть и говорят о необходимости прекратить конфликт, действуют строптиво и затягивают процесс.

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Помощник президента России Николай Патрушев сделал неожиданное заявление о будущем Одессы
Помощник президента России Патрушев: Будущее Одессы не связано с Киевом
29 апреля 2025, 10:38

Фото: iStock/Multipedia

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подавляющее большинство жителей Одессы не связывают свою судьбу с Киевом. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности России претендовать на украинские порты в процессе урегулирования конфликта, пишет ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что Россия уважает волеизъявление народа, ссылаясь на опыт вхождения Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии в состав страны. Он отметил, что жители различных регионов Украины, включая Одессу, имеют право самостоятельно определять свое будущее и не желают подчиняться киевской власти, которую он назвал нелегитимной.

Кроме того, Патрушев напомнил об исторической связи Одессы с Россией, отметив, что город был основан императрицей Екатериной II и более 200 лет служил форпостом России на Черном море. Он также упомянул, что порт Одессы стал хабом для переброски вооружения и базированием морских диверсантов.

Ранее Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Освобождение Каменки под Купянском и наступление ВС РФ широким фронтом в Сумской области: последние новости СВО на 29 апреля
29 апреля 2025, 10:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


За минувшие сутки над российскими регионами уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В Курской области были сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов. Ещё 12 дронов были перехвачены в Орловской области, 11 — в Рязанской, 8 — в Нижегородской, 7 — над Чёрным морем, 6 — над Крымом.

Также три беспилотника были перехвачены в Белгородской области и два — в Москве. Один дрон был уничтожен над Калужской областью, ещё один — над Брянской.

Курская область


На Сумском направлении ВС РФ продолжают оттеснять подразделения ВСУ от государственной границы с Курской областью уже на украинской территории. На Сумском направлении российские военные продвинулись более чем на 1800 метров. Теперь под контролем ВС РФ находится территория соседнего региона площадью более 92 квадратных километра.

Украинские военные активно пытаются сдержать продвижение российских войск в районе Юнаковки, которая является одним из ключевых логистических центров противника на севере региона. ВС РФ продвигаются широким фронтом от Владимировки, Журавки и Басовки, одновременно перебрасывая дополнительные силы. Штурмовыми бригадами РФ ведется работа по укреплению позиций на окраине Локни.

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Белгородская область


На Белгородской границе ситуация полностью контролируется российскими военными. За прошедшие сутки не было зафиксировано новых попыток вторжения со стороны ВСУ.

К югу от населённого пункта Поповка несколько небольших групп украинских военных пытались отступить на территорию Украины, но были уничтожены беспилотными летательными аппаратами.

Покровское направление


В окрестностях Успеновки российские войска ведут работу по захвату железнодорожной станции, которая играет ключевую роль в обороне украинских сил в этом районе. В населённом пункте Зверево не утихают ожесточённые столкновения на западной границе, где российские войска пытаются установить контроль над возвышенностью.

ВС РФ успешно продвинулись вперёд, практически полностью вытеснив противника из Новоалександровки и закрепившись на восточной границе Новосергеевки. Посёлок Котляровка штурмовые группы атаковали с севера, заставив украинские войска отступить к юго-западной части населённого пункта. В Орехове российские солдаты взяли под свой контроль одну из двух улиц, продолжая наступление на позиции украинской армии.

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Купянское направление


Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Каменка на Купянском направлении. Эта локальная победа имеет большое значение в стратегическом плане, поскольку она фактически объединяет позиции на правом берегу реки Оскол от Двуречной до границы с Белгородской областью.

Торецкое направление


ВС РФ начали наступление из Тарасовки в направлении Новой Полтавки. В то же время российские войска продвигаются от Водяного Второго и Берёзовки.

В окрестностях Старой Николаевки и Сухой Балки продолжаются боевые действия. В посёлках Петровка и Щербиновка после того, как российские военные вошли в Петровку с севера, идут ожесточённые бои.

Угледарское направление


В районе села Богатырь происходят основные столкновения. ВС РФ заняли позиции у восточной и южной границ населённого пункта и успешно противостоят атакам противника.

В окрестностях населённого пункта Алексеевка также продолжаются интенсивные боевые действия. Враг упорно обороняется, что затрудняет продвижение российских сил.

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Украинский военный: командование ВСУ называет Бандеру национальным героем
29 апреля 2025, 09:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса в интервью РИА Новости рассказал о своем опыте и взглядах на ситуацию на Украине, включая спорные фигуры и идеологии.
Он сообщил, что командование ВСУ убеждало военнослужащих считать Степана Бандеру национальным героем, что вызвало его серьезные сомнения.

По словам «Лютика», в мае 2022 года его принудительно призвали в армию, он оказался на передовой. После попадания в плен он узнал о батальоне имени Кривоноса, который сформировался из бывших военнослужащих ВСУ и предлагает альтернативный подход к борьбе за Украину.

«Я вступил в отряд в декабре 2023 года, когда уже точно знал, чего хочу и почему. На Украине я видел много несправедливости и несогласия с действиями нашего руководства», — отметил он.

Боец подчеркнул, что одной из главных причин его вступления в батальон стала борьба с нацизмом.

«Я столкнулся с нацизмом, когда наши командиры говорили, что Бандера герой. Но он никакой не герой, а лишь фигура, которую возвели в ранг национального символа», — добавил он.

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Марочко: у Казачьей Лопани Харьковской области выявлены ложные позиции ВСУ
29 апреля 2025, 08:18

Фото: iStock/IherPhoto

За последние несколько суток на харьковском направлении отмечается заметная активизация Вооруженных сил Украины, особенно в районе населенного пункта Казачья Лопань. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, на некоторых участках происходит наращивание сил и средств украинских войск, а также проводятся ротационные мероприятия. В районе Липцов зафиксирована перегруппировка противника и обустройство новых позиций.

Кроме того, Марочко отметил, что северо-западнее населенного пункта Старица были выявлены новые позиции ВСУ, часть из которых оказалась ложными. Эта информация была получена из разведданных и источников, близких к ситуации на фронте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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29 апреля 2025, 07:55

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Мещанский суд Москвы принял решение об аресте гражданина с фамилией Филипов по обвинению в государственной измене. Согласно информации из картотеки инстанции, суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РИА Новости.
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