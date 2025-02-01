Стало известно, кто мог готовить покушение на Путина

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Покушение на президента России Владимира Путина могло готовить ЦРУ, так как у США умеют решать проблемы лишь двумя способами: цветными революциями и убийствами. Об этом заявил президент ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, бывший американский лидер Джо Байден действительно мог рассматривать такой вариант, чтобы как минимум оказать давление на президента России, потому что для США выгоднее, когда в Кремле находится кто-то, похожий на Михаила Горбачева или Бориса Ельцина.
Однако Гончаров добавил, что американская сторона не станет предоставлять никаких доказательств подготовки покушения на Путина.
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«ЦРУ является террористической организацией, потому что исповедует одно — если им не нравится какой-то руководитель страны, они действуют двумя способами. Если Майдан по украинскому сценарию не получается, то ЦРУ идет на убийство. Как начинали с Фиделя Кастро — с его отравленной сигарой», — поделился ветеран «Альфы».
Однако Гончаров добавил, что американская сторона не станет предоставлять никаких доказательств подготовки покушения на Путина.
«Вам не скажет наша Федеральная служба охраны, если даже что-то было. А у ФСО лучшая организация по охране президентов мира. Я не сомневаюсь, что все покушения или поползновения всегда заканчивались бы одним — это было бы пресечено в самом зародыше», — резюмировал он.Читайте также:
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Данил Пономарев