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Бывшему президенту США Джо Байдену может грозить электрический студ после слов журналиста Такера Карлсона о покушении на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит РИА Новости.
Председатель нижней палаты парламента указал на то, что планы администрации Байдена о совершении покушения на Путина являются преступлением. И, чтобы доказать демократичность США, он призвал отправить экс-президента вместе с бывшим госсекретарём Энтони Блинкеном на электрический стул.
Володин также добавил, что в случае, если нынешние власти не станут расследовать это дело, то им следует замолчать и не учить других.
Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о планах администрации экс-главы США организовать покушение на Путина. Также выяснилось, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен продвигал идеи настоящей войны . При этом Карлсон не привёл деталей и аргументов.
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Володин также добавил, что в случае, если нынешние власти не станут расследовать это дело, то им следует замолчать и не учить других.
Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о планах администрации экс-главы США организовать покушение на Путина. Также выяснилось, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен продвигал идеи настоящей войны . При этом Карлсон не привёл деталей и аргументов.
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Анастасия Чинкова