Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал к тщательному расследованию заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась организовать покушение на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Карлсон, известный своим критическим подходом к политике США, сделал это заявление, не предоставив никаких конкретных деталей или доказательств. Он охарактеризовал предполагаемые действия администрации Байдена как «безумие» и отметил, что само обсуждение таких вопросов является преступлением.
Володин подчеркнул, что подготовка покушения на Путина представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности и может привести к эскалации конфликта, включая риск ядерной войны. Он добавил, что для международных институтов это должно стать основанием для разбирательства, и призвал привлечь к ответственности Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена.
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