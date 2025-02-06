Стало известно, кто может помешать Трампу снести сектор Газа

Позиция арабских стран может помешать президенту США Дональду Трампу реализовать инициативу о сносе сектора Газа, который, по его словам, уже непригоден для жизни. Об этом пишет Pravda.Ru, отмечая, что в реализуемости плана американского лидера, который включает в себя переселение всех палестинцев, сомневаются и эксперты.