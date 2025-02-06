Стало известно, кто может помешать Трампу снести сектор Газа

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Позиция арабских стран может помешать президенту США Дональду Трампу реализовать инициативу о сносе сектора Газа, который, по его словам, уже непригоден для жизни. Об этом пишет Pravda.Ru, отмечая, что в реализуемости плана американского лидера, который включает в себя переселение всех палестинцев, сомневаются и эксперты.
«Инициатива Трампа, сочетающая геополитику, экономику и силу, ставит под вопрос будущее палестинцев и баланс на Ближнем Востоке. Если одни видят в ней шанс на «великий мир», другие предрекают эскалацию насилия и гуманитарную катастрофу. Решающую роль сыграет позиция арабских стран, чье сопротивление уже становится главным препятствием для американских амбиций», — говорится в материале.В то же время финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал другую инициативу Трампа — торговую войну с Китаем и то, как она отразится на России. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что скорее всего россияне смогут получить больший доступ к китайским технологиям и товарам, но по повышенной цене. Эксперт считает, что потенциал взаимодействия России и КНР в экономическом плане будет сильно ограничен из-за санкционного давления.
«С одной стороны, углубление экономических связей с Китаем может расширить доступ к китайским товарам и технологиям, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к западным продуктам. С другой стороны, эта зависимость от китайского рынка может привести к росту цен, особенно если юань укрепится по отношению к рублю», — подчеркнул Антонов.Читайте также:
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