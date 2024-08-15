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В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике

Посольство России в Словакии поблагодарило активистов, закрасивших флаги Украины
15 августа 2024, 16:19
Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Посольство России в Словакии выразило благодарность в Telegram-канале активистов из объединения «Брат за Брата», которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги на советской военной технике.


Уточняется, что вандалы нарисовали несколько флагов Украины на советской боевой машине и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов. Во время Великой Отечественной войны в этой местности проходили кровопролитные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в сражениях за Дарговский перевал.

Активисты из объединения «Брат за Брата» закрасили украинский флаг зеленой краской и нарисовали на советской технике красные звезды.

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Глава РБ: на границе с Украиной задействуют более 20 батальонных групп и бригад
15 августа 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Больше 20 бригад и батальонных групп будет задействовано на границе с Украиной, чтобы не допустить возможный прорыв со стороны ВСУ, заявил в беседе с телеканалом «Россия» глава РБ Александр Лукашенко.
«Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали», — прокомментировал президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко упомянул инцидент с украинскими дронами, направленными в РФ через территорию РБ. Часть из них сбила совместная противовоздушная оборона России и Белоруссии. Данные об остальных отправили ВС РФ. Минобороны РБ предоставляло кадры со сбитой украинской техникой.

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На Западе раскрыли признание Сырского о нападении ВСУ в Курской области
Меркурис: главком ВСУ Сырский посчитал нападение в Курской области ошибочным
15 августа 2024, 16:20

Главком ВСУ Александр Сырский считает ошибочным нападение на Курскую область, рассказал у себя на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — прокомментировал эксперт.

Меркурис добавил, что украинские военачальники уже снимали с себя ответственность за собственные просчеты, обвиняя в них других. В частности, эксперт упомянул бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

По сообщению The Economist, от исхода попытки напасть на Курскую область может зависеть карьера Сырского.

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Сенатор Джабаров допустил подрыв «Северных потоков» Зеленским
15 августа 2024, 15:26

Член Совета Федерации Владимир Джабаров высказал мнение о том, что Владимир Зеленский мог дать команду провести операцию по подрыву «Северных потоков».
«Думаю, что он на самом деле давал команду на подрыв «Северных потоков». Рано или поздно всё это вскроется, но без санкции Зеленского ни одна операция не проводилась. За это он должен тоже ответить перед международным трибуналом», — заявил в беседе с RT Джабаров.

До этого политолог Сергей Маркелов высказывал предположение о том, что атака на Курскую область ВСУ осуществляется именно с подачки западных партнёров Киева.

«Я считаю, что массированные атаки — не плод украинского военного гения. Это, скорее, аналитическая и комплексная работа западных партнеров. Не думаю, что у Украины достаточно мозгов, чтобы решать такие задачи, потому что сама по себе страна достаточно слабая», — отмечал в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее политолог Евгений Михайлов высказал мнение о том, что Запад выставит виновным в подрывах «Северных потоков» Владимира Зеленского.

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«Ответ будет мгновенный»: Лукашенко заявил, что будет за нарушение границы Белоруссии
Лукашенко: Минск не хочет войны, но мгновенно ответит на нарушение госграницы
15 августа 2024, 15:22

Фото: сайт Кремля

Минск не хочет войны против всего НАТО, но мгновенно ответит на нарушение госграницы Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телеканалу «Россия».
По его словам, если НАТО на это пойдут, то у Белоруссии не будет другого выхода. Лукашенко отметил, что государственная граница — это красная линия.

«Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», — предупредил президент.

Ранее Лукашенко сообщал, что над территорией страны были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ, ещё семь пролетели в сторону России. Он назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что подобного рода инциденты не останутся без ответа. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил, что в Киеве не видят целесообразности в реагировании на прилеты БПЛА.

Страны НАТО продолжают увеличивать военную группировку на границах с Белоруссией и строить заградительные сооружения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, кто окажется виновным в ситуации с «Северными потоками»
Политолог Михайлов: Запад сделает крайним Зеленского
15 августа 2024, 15:18

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение о том, что Запад выставит виновным в подрывах «Северных потоков» Владимира Зеленского.
Пол его мнению, Запад уже подготавливается к такому сценарию.

«Это очень неудобная ситуация для Зеленского, так как расследование ведёт Германия. Как бы она ни поддерживала Украину, к Зеленскому будет много вопросов. Без одобрения германских спецслужб Зеленский провёл операцию, нанёсшую колоссальный ущерб немецкой экономике. Сейчас мы услышим прямые заявления после расследования о том, что именно Зеленский одобрил план подрыва «Северных потоков», — прокомментировал в беседе с RT Михайлов.

В то же время на полях сражения ВСУ пытаются отомстить за утрату своих позиций. Так, по словам военкора Марьяны Наумовой, на отдельных направлениях в ДНР творится хаос. Однако после взятия Авдеевки Ясиноватая стала намного спокойнее.

«Теперь намного спокойнее. Раньше ты приезжаешь — и у тебя ушки всегда, как локаторы. Слушаешь: выход, прилёт, ага, в какой-то определённый квадрат ударили. Сейчас приезжаешь —достаточно тихо. И в городе началось восстановление, что не может не радовать», — комментировала в беседе с «Царьградом» Наумова.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что к подрывам нитей газопровода «Северный поток» украинская сторона не имеет никакого отношения.

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Стала известна настоящая причина смерти Навального*
«Осторожно, новости»: Навальный* скончался из-за комбинированного заболевания
15 августа 2024, 15:18

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Алексей Навальный* умер из-за комбинированного заболевания, а не из-за оторвавшегося тромба. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что СК России прислал жене Алексея Навального* документы о его смерти. Из них следует, что она наступила от «комбинированного заболевания» с сопутствием хронических заболеваний и наличием в трахее золотистого стафилококка. Это состояние привело к гипертоническому кризу, отёку сердечной мышцы, а также мозга.

Помимо этого, в бумагах упоминаются телесные повреждения, которые Навальный* получил, когда его пытались реанимировать медики. Версию об оторвавшемся тромбе в документе опровергли.

Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.

Президент Владимир Путин охарактеризовал смерть Алексея Навального* как печальное событие. Глава государства также заявил, что ранее согласился обменять Навального* на одного из западных заключенных.

Юлию Навальную** внесли в список террористов и экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Включен в список террористов и экстремистов
** Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** **Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
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В Мособлизбиркоме рассказали, как будут следить за безопасностью на участках
15 августа 2024, 14:59

Фото: Фотобанк МО

Безопасность на сентябрьских муниципальных выборах в Подмосковье в дни голосования обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народные дружинники. Также в охране порядка задействуют специальные технические средства, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Все избирательные участки будут оборудованы видеорегистраторами; 1207 участков, то есть около 75%, обеспечат стационарными рамками металлодетекторов. На всех участках также будут применять переносные металлодетекторы. На территории всех избирательных участков будут дежурить полицейские», – отметили в пресс-службе.
В Московской областной избирательной комиссии добавили, что на случай нештатных ситуаций подготовлены 70 стационарных и передвижных резервных пунктов для голосования.

В дни выборов за безопасностью дорожного движения возле помещений УИК будут следить сотрудники Госавтоинспекции.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.

На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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В Московской области завершили регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы
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Офицер ВСУ рассказал о родившейся в пьяной беседе идее взорвать «Северные потоки»
WSJ: идея взорвать «Северные потоки» родилась в пьяной беседе офицеров ВСУ
15 августа 2024, 13:24

Фото: iStock/Dragon Claws

Идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, идея атаковать «Северные потоки» родилась случайно в мае 2022 года в разговоре старших офицеров украинских войск и бизнесменов, которые праздновали в баре достижения ВСУ.

По словам одного из участвовавших в заговоре офицеров, он смеется, когда читает в средствах массовой информации «домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#всу
#северные потоки
#украина
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На Украине попытались оправдаться после статьи WSJ про подрыв СП
Подоляк: У Украины не было ресурсов для атаки «Северных потоков»
15 августа 2024, 13:18

Фото: istockphoto/guteksk7

К подрывам нитей газопровода «Северный поток» украинская сторона не имеет никакого отношения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Reuters.
«Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. <…> Украина никак не связана с подрывом «Северных потоков», — сказал Подоляк.

До этого издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники в США, Украине и Европе выпустило материал, где утверждается, что приказ подорвать нитки СП дал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, нарушив приказ Зеленского.

Подрывы «Северного потока» произошли в сентябре 2022 года.

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