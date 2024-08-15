В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике

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Посольство России в Словакии выразило благодарность в Telegram-канале активистов из объединения «Брат за Брата», которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги на советской военной технике.
Уточняется, что вандалы нарисовали несколько флагов Украины на советской боевой машине и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов. Во время Великой Отечественной войны в этой местности проходили кровопролитные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в сражениях за Дарговский перевал.
Активисты из объединения «Брат за Брата» закрасили украинский флаг зеленой краской и нарисовали на советской технике красные звезды.
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