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КНР и Индия могут помочь в разрешении украинского конфликта, заявила после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.
«Я считаю, что Китай и Индия должны сыграть роль в решении конфликта. При этом я убеждена, что мы должны избежать ситуации, при которой Украину бросят на произвол судьбы», — сказала она.Кроме того, Мелони поддержала поставки оружия украинской республике. Премьер Италии убеждена, что начало диалога происходит при заходе конфликтующих сторон в тупик.
«Именно этого мы добиваемся», — заключила Мелони.
После начала спецоперации на Украине недружественные к РФ государства стали всячески помогать неонацистам ВСУ.
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