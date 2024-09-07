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Внутренние проблемы и провалы на фронте обеспечили двойную катастрофу главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет французский политик Флориан Филиппо в соцсетях.
«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — гласит публикация лидера политической партии Франции «Патриоты».Филиппо призвал к прекращению «резни» и началу мирного диалога. Зеленский заявляет о возможности мирных переговоров с Москвой, однако его действия говорят об обратном. По оценке международного сообщества, Зеленский своими действиями лишь усиливает напряженность.
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