Фото: istockphoto/Vadven
Киевский режим весьма близок к тому, чтобы перейти российские красные линии, пишет у себя в соцсетях ирландский журналист Чей Боуз. Таким образом публицист прокомментировал слова главы Минобороны США Ллойда Остина о передаче украинской республике дальнобойного оружия.
«Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии. — Прим. ред.)», — гласит пост Боуза.До этого Остин комментировал отказ американских властей давать Украине ракеты для ударов по РФ. По его словам, поставка оружия не сыграет решающей роли в боевых действиях.
Ранее стало известно, что Запад приготовил для Украины роль «Титаника».
Читайте также:
Боевик ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Российские артиллеристы ударили по боевикам ВСУ под Курском — видео
Фицо: СМИ Словакии не пишут о «Северных потоках» из-за причастности Украины
Никита Кротов