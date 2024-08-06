Стало известно, сколько раз Украина упустила возможность долгого и стабильного мира

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад и его слуги пытаются добиться паузы в боевых действиях на Украине, чтобы ВСУ смогли перегруппироваться. Об этом он сообщил журналистам. По его словам, Россия не будет доверять их словам.