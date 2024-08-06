Стало известно, сколько раз Украина упустила возможность долгого и стабильного мира

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Украина обманула сама себя, когда отказалась в 2022 году от переговоров с Россией, что привело к гибели людей и утрате контроля над внушительной частью территории. С таким заявлением перед журналистами выступил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
По его словам, у Киева трижды была возможность добиться долгого и стабильного мира в стране, и каждый раз он ее упускал по указке извне.
Первым таким случаем, по мнению Шойгу, был февраль 2014 года, когда политические силы внутри Украины подписали соглашение об урегулировании кризиса, которое затем подписали представители МИД Германии, Франции и Польши. Согласно этому документу, на Украине должны были начать готовить конституционную реформу и создать правительство национального единства.
Третья и последняя на данный момент возможность для Украины, по мнению секретаря СБ РФ, была весной 2022 года в Стамбуле, где Киев сначала был согласен и даже парафировал проекты документов, а Россия отвела войска от украинской столицы.
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Первым таким случаем, по мнению Шойгу, был февраль 2014 года, когда политические силы внутри Украины подписали соглашение об урегулировании кризиса, которое затем подписали представители МИД Германии, Франции и Польши. Согласно этому документу, на Украине должны были начать готовить конституционную реформу и создать правительство национального единства.
«Однако вместо того, чтобы его исполнять, на Украине предпочли реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота, предполагавшего, в том числе, жертвы среди сограждан и физическое устранение законно избранного президента страны», — пояснил он.Секретарь Совбеза продолжил, что второй возможностью обеспечить долгий мир для Украины был февраль 2015 года — минские соглашения, подписи лидеров Германии и Франции, прекращение огня на Донбассе.
«Впоследствии сами протагонисты минских соглашений – бывший президент Украины Порошенко и их так называемые гаранты Олланд и Меркель – признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально, а их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов», — заявил Шойгу.Он добавил, что Запад при этом не только игнорировал отказ от минских соглашений, но и накачивал Украину оружием, стимулировал нацистские идеологии и толкал Киев к прямому конфликту с Москвой.
Третья и последняя на данный момент возможность для Украины, по мнению секретаря СБ РФ, была весной 2022 года в Стамбуле, где Киев сначала был согласен и даже парафировал проекты документов, а Россия отвела войска от украинской столицы.
«А что в итоге? После указания украинским властям со стороны тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона Киев отказался исполнять достигнутые соглашения. Подпись была отозвана, а один из переговорщиков с украинской стороны был убит украинскими спецслужбами. <…> Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь, самих себя», — заключил Сергей Шойгу.Читайте также:
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Данил Пономарев