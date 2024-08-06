Стало известно, зачем Запад добивается паузы в боевых действиях на Украине

Фото: сайт Минобороны РФ
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад и его слуги пытаются добиться паузы в боевых действиях на Украине, чтобы ВСУ смогли перегруппироваться. Об этом он сообщил журналистам. По его словам, Россия не будет доверять их словам.
«Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться. Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия», — пояснил Шойгу.Ранее секретарь Совбеза РФ сообщил, что Украина никак не отреагировала на условия по урегулированию кризиса, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне. Он также подчеркнул, что «переговоры без главного переговорщика» выглядят непонятно, а говорить о форматах «формула Зеленского» и прочих — бессмысленно.
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