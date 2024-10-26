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Западные страны не смогли изолировать Россию, а продолжающаяся враждебность к ней носит саморазрушительный характер. Об этом заявил глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице Х. Таким образом политик отреагировал на подборку видео с заявлениями лидеров западных государств об изоляции России на фоне недавнего саммита БРИКС в Казани.
«Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна», — написал он.Ранее немецкая газета Spiegel признала, что страны Запада стали терять влияние на международной арене, они должны пойти на серьезные уступки развивающимся странам Глобального Юга и отказаться от привилегий, чтобы спасти репутацию. В материале отмечалось, что БРИКС стал привлекать все больше новых государств.
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