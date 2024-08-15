ВСУ терпят поражения от авиабомб Су-34 в Курской области

Фото: сайт Минобороны РФ
Министерство обороны России подтвердило, что военная техника и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были поражены авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
По сообщению ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны, удар по ВСУ был нанесен многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 Воздушно-космических сил России. Экипаж успешно вернулся на базу после выполнения задания и получения подтверждения об уничтожении целей.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях, где продолжаются боестолкновения.
Россия продолжает спецоперацию на Украине. Противник напал на Курскую область с утра 6 августа 2024 года. Как ранее сообщали в Минобороны, в указанный район отправили резервы Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того отпор украинским боевикам также дают Росгвардейцы и пограничники.
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Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях, где продолжаются боестолкновения.
Россия продолжает спецоперацию на Украине. Противник напал на Курскую область с утра 6 августа 2024 года. Как ранее сообщали в Минобороны, в указанный район отправили резервы Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того отпор украинским боевикам также дают Росгвардейцы и пограничники.
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Елена Перлова