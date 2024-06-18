Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»

Еще одно государство отозвало подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьей страной, которая поступила подобным образом, ранее подписи отозвали Иордания и Ирак. Об этом указано в уточненном списке участников мероприятия, поддержавших итоги конференции, он опубликован на сайте МИД Швейцарии.