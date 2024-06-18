Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Спецслужбы Турции помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на «Крокус». Они предупредили российских коллег. Об этом пишет газета Hurriyet.
Сообщается, что после первого нападения террористы готовили второй. Они планировали напасть на переполненный ТЦ. Разведка Турции предотвратила этот теракт, сообщив об этом Москве.
Готовили его боевики группировки «Вилаят Хорасан»*, которая запрещена в РФ. Она была связана с запрещенной террористической организацией «Исламское государство»**. Турция длительное время следила за деятельностью местной ячейки организации «Вилаят Хорасан»*. Спецслужбы вышли на несколько лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы. Представитель одного из фигурантов дела заявил, что в августе 2024 года дело будет передано в суд для рассмотрения. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек.
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* филиал запрещенной в РФ международной террористической организации
** террористическая группировка, запрещена в РФ
Готовили его боевики группировки «Вилаят Хорасан»*, которая запрещена в РФ. Она была связана с запрещенной террористической организацией «Исламское государство»**. Турция длительное время следила за деятельностью местной ячейки организации «Вилаят Хорасан»*. Спецслужбы вышли на несколько лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы. Представитель одного из фигурантов дела заявил, что в августе 2024 года дело будет передано в суд для рассмотрения. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек.
Читайте также:
Стали известны сроки окончания расследования дела о теракте в «Крокусе»
У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию
СК РФ возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокус Сити Холле»
* филиал запрещенной в РФ международной террористической организации
** террористическая группировка, запрещена в РФ
Дарья Осипова