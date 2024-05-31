СК РФ возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокус Сити Холле»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
По факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в совершении преступления.
Отмечается, что в производство с ранее возбуждённым уголовным делом о теракте добавлено второе, которое было открыто 25 марта.
В тексте постановления не фигурируют конкретные лица, подозреваемые или обвиняемые по делу об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.
Напомним, что заявление о возбуждении дела по данной статье подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Оно написано на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Заявители утверждают, что сами владельцы концертного зала допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью.
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В тексте постановления не фигурируют конкретные лица, подозреваемые или обвиняемые по делу об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.
Напомним, что заявление о возбуждении дела по данной статье подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Оно написано на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Заявители утверждают, что сами владельцы концертного зала допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью.
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Анастасия Чинкова