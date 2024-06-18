Стали известны сроки окончания расследования дела о теракте в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Представитель одного из фигурантов дела заявил, что в августе 2024 года дело будет передано в суд для рассмотрения, пишет ТАСС.
По его словам, следственные действия по делу в ближайшее время будут окончены. Он предположил, что материалы будут переданы во Второй западный окружной военный суд. Дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности будут выделены в отдельное производство, добавил собеседник агентства.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы. По последним данным, число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ заявил, что на месте «Крокус сити холла» могут построить памятный сквер. Как утверждает глава Московской области, сейчас уже обсуждаются варианты реконструкции территории, которая является частной собственностью.
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Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы. По последним данным, число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ заявил, что на месте «Крокус сити холла» могут построить памятный сквер. Как утверждает глава Московской области, сейчас уже обсуждаются варианты реконструкции территории, которая является частной собственностью.
Читайте также:
У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию
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Дарья Осипова