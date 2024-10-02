Стало известно, кто предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его

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Лидер Республики Иран Али Хаменеи предупреждал генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллу, что Израиль хочет убить его в Бейруте. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник.
Уточняется, что Хаменеи отправил Насрулле письмо и пробовал уговорить его перебраться в Иран после истории со взрывами пейджеров в Ливане. Иранский глава ссылался на данные разведки, где говорилось, что среди участников «Хезболлах» есть израильские агенты.
Иран негативно отреагировал на ликвидацию Израилем Насруллы. Представители республики заявляли, что такие шаги приведут к «уничтожению» Израиля.
Позже Иран провел массированный ракетный удар по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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Иран негативно отреагировал на ликвидацию Израилем Насруллы. Представители республики заявляли, что такие шаги приведут к «уничтожению» Израиля.
Позже Иран провел массированный ракетный удар по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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Никита Кротов