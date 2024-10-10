Стало известно, кто приказал пытать палестинских заключенных

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Министр по вопросам нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично приказывал пытать заключенных палестинцев. Об этом сказано в докладе ООН по Палестине.
«…Имело место (жестокое обращение) по прямому приказу министра исправительных учреждений Израиля Итамара Бен-Гвира и было вызвано заявлениями правительства Израиля, подстрекающими к насилию и репрессиям», — говорится в докладе.
По мнению членов ООН, всему виной безнаказанность, отсутствие всяческой ответственности за подобного рода шаги как израильской власти, так и отдельных сотрудников сил безопасности Израиля.
Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на нападение со стороны палестинской группировки ХАМАС 7 октября прошлого года. Международное сообщество и ряд стран призывают стороны конфликта прекратить огонь.
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Никита Кротов