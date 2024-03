Стало известно, кто станет преемником Путина

Удачным для Хейли стали праймериз в столичном округе Колумбия.Ее победу там по итогам обработки порядка 99% бюллетеней прогнозируют ведущие американские СМИ: агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. Согласно подсчетам, Хейли набирает в Колумбии около 63%, а ее соперник — республиканец Дональд Трамп — около 33%.Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Фактически, на данный момент конкуренцию ему составляет только Хейли.Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. Действующий глава гсоударства демократ Джо Байден будет добиваться переизбрания.На праймериз в Неваде графа «против всех» обошла по популярности Никки ХейлиТрамп назвал своих кандидатов в вице-президентыВ США заявили о потере Байденом своих сторонников