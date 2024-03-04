Стало известно, кто станет преемником Путина

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию рассказал, кто станет новой элитой, которой можно будет в будущем передать Россию. Об этом пишет «Царьград».
Глава государства подчеркнул, что люди, которые раньше считались элитой, покинули Россию при первой же возможности. Даже после их возможного возвращения они больше не смогут участвовать в управлении страной. В настоящее время начала формироваться новая элита. Ей стали участники СВО, которые ценятся государством.
Также он отметил, что такие люди в будущем будут возглавлять регионы и развивать самые крупные отечественные проекты. Они пройдут через «школы губернаторов», будут участвовать в семинарах «лидеров России» и построят в итоге новую политическую элиту.
Политолог Андрей Перла в беседе с «Царьградом» добавил, что именно среди таких людей со временем найдётся и преемник Путина.
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«Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои СВО», – подчеркнул Путин.
Политолог Андрей Перла в беседе с «Царьградом» добавил, что именно среди таких людей со временем найдётся и преемник Путина.
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Анастасия Чинкова