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Стало известно, кто станет преемником Путина

«Царьград»: преемником Путина станет человек из числа участников СВО
04 марта 2024, 10:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию рассказал, кто станет новой элитой, которой можно будет в будущем передать Россию. Об этом пишет «Царьград».
Глава государства подчеркнул, что люди, которые раньше считались элитой, покинули Россию при первой же возможности. Даже после их возможного возвращения они больше не смогут участвовать в управлении страной. В настоящее время начала формироваться новая элита. Ей стали участники СВО, которые ценятся государством.

«Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои СВО», – подчеркнул Путин.


Также он отметил, что такие люди в будущем будут возглавлять регионы и развивать самые крупные отечественные проекты. Они пройдут через «школы губернаторов», будут участвовать в семинарах «лидеров России» и построят в итоге новую политическую элиту.

Политолог Андрей Перла в беседе с «Царьградом» добавил, что именно среди таких людей со временем найдётся и преемник Путина.

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Дефицит боеприпасов в ЕС: «Придётся бросаться камнями»
04 марта 2024, 10:40

Фото: iStock/Vlad Yushinov

В случае начала боевых действий Евросоюз столкнется с серьезным дефицитом боеприпасов, заявил генерал-лейтенант в отставке Марк Тис. Об этом военный заявил порталу Merkur.de.
По словам Тиса, запасы боеприпасов в странах ЕС чрезвычайно низки, особенно речь идет о высококачественных боеприпасах.

«Через несколько часов (с начала боевых действий – ред.) нам придется бросаться камнями», - подчеркнул он в интервью.
Генерал-лейтенант отметил, что оборонная промышленность ЕС не сможет быстро выполнить оборонные заказы. Тис предупредил, чтобы поставить на поток изготовление даже самых простых снарядов НАТО калибром 5,56, потребуется до семи лет ожидания.

По его мнению, НАТО не сможет вовремя доставлять боеприпасы и вооружение европейским странам — нфраструктура и процессы поставок не рассчитаны на такой массовый поток. Таким образом дефицит боеприпасов ставит под угрозу безопасность Европы.

«Мы не готовы к войне. Мы не можем защитить себя», - заявил Марк Тис.
Ситуация с дефицитом боеприпасов в ЕС усугубляется тем, что страны НАТО передают все больше своих запасов Украине для помощи в конфликте с Россией. Кроме того, в апреле 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что объёмы используемых Украиной боеприпасов во много раз превышают объёмы их производства странами альянса.

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#безопасность
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Посла Германии вызвали в МИД РФ
04 марта 2024, 09:36

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причиной вызова стали переговоры германских офицеров об атаках на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС Герхартцем и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштейдте в течение 40 минут разговаривали о готовящихся атаках на Крымский мост. Они обсуждали, какое оружие лучше применить для нанесения ударов по российским объектам.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее прокомментировал данную информацию, заявив, что Германия готовится к войне с Россией.

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#посол
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В Эстонии назвали секрет успеха Владимира Путина
ERR: провал контрнаступления Украины дал толчок росту доверия к Путину и РФ
04 марта 2024, 08:26

Фото: сайт Кремля

Провальное контрнаступление ВСУ могло привести к росту доверия к президенту России Владимиру Путину и стране в целом. Об этом пишет эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус в материале для ERR.

Он отметил, что обстановка на поле боя стала причиной вывода ВСУ из Авдеевки и значительному ослаблению обороноспособности украинских войск. Маттеус обратил внимание, что РФ в ходе проведения СВО развила свою промышленность, в то время как страны Запада испытывают большие сложности с оказанием военной поддержки Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эстония
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Алексей Пушков: Германия позабыла уроки Великой Отечественной войны
04 марта 2024, 08:14

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Утечка разговоров немецких офицеров, в которых обсуждались планы уничтожения Крымского моста немецкими ракетами, вызвала тревогу в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале, выразив опасения по поводу возрождающихся милитаристских настроений в Германии.
По словам Пушкова, реакция Германии на утечку свидетельствует о том, что военные чины страны «вновь рвутся в бой». Немецкие власти возмутились не самими планами уничтожения моста, а тем, что эти планы стали достоянием гласности.

«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущённых не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно», - отметил сенатор.
Анализ разговоров показывает, что немецкие офицеры уверены в положительном решении по вопросу поставки ракет. Кроме того, военные круги Германии явно считают, что страна фактически уже находится в состоянии войны с Россией.

Пушков подчеркнул, что эти тенденции вызывают серьезную озабоченность, поскольку они указывают на забывчивость Германией уроков Второй мировой войны. Немецкие офицеры преуменьшают риски и последствия потенциального военного конфликта с Россией.

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Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США
04 марта 2024, 05:26

Фото: iStock/ gguy44

Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах в текущем электоральном цикле.
Удачным для Хейли стали праймериз в столичном округе Колумбия.

Ее победу там по итогам обработки порядка 99% бюллетеней прогнозируют ведущие американские СМИ: агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. Согласно подсчетам, Хейли набирает в Колумбии около 63%, а ее соперник — республиканец Дональд Трамп — около 33%.

Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Фактически, на данный момент конкуренцию ему составляет только Хейли.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. Действующий глава гсоударства демократ Джо Байден будет добиваться переизбрания.

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Экс-посла Украины в Казахстане заочно арестовали за слова о русских
04 марта 2024, 05:06

Фото: РИА Новости/ Виктор Толочко

Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по уголовному делу о его призывах убивать по всему миру как можно больше русских. Его объявили в федеральный и международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Кроме того, украинскому дипломату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории страны.

Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Росфинмониторинг в феврале внес Врублевского в список террористов и экстремистов.

В августе 2022 года в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Позднее дипломата сняли с должности.

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Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали
04 марта 2024, 02:08

Фото: iStock/ Stadtratte

Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, высказался украинский президент Владимир Зеленский насчет польских протестующих фермеров. Его слова передает РИА Новости.
«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал президент Украины.

Он также осудил эксплуатирование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.

Польские фермеры, протестуя по всей стране, перекрывают дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они высыпают зерно из фур и железнодорожных вагонов.

Отношения между сторонами ухудшились после введения эмбарго на украинское зерно. Еврокомиссия в сентябре отказалась продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в приграничные европейские страны, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета в одностороннем порядке.

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Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
04 марта 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Вступившие в НАТО Финляндия и Швеция примут участие в учениях Nordic Response 2024, который пройдут рядом с российскими границами, сообщает РИА Новости.
Учения Nordic Response являются частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender. Они пройдут на севере Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В учениях примут участие свыше 20 тыс. военных из 13 стран. Это Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США, уточнили в вооруженных силах Норвегии. На учениях задействуют более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, более сотни истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Финляндия направит 4,1 тысячи военнослужащих и около 700 единиц техники, включая 12 истребителей F/A-18 Hornet, проинформировали в Минобороны и ВС страны. Швеция задействует 4,5 тысячи человек личного состава из всех видов войск, добавили в шведском Минобороны.

Формальное подписание акта о присоединении Швеции к альянсу состоится в ближайшее время. Фактически же страна стала членом НАТО после того, как Венгрия ратифицировала заявку на ее вступление.

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МИД Латвии объяснил Илону Маску причину сушествования НАТО
03 марта 2024, 20:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, НАТО служит «противовесом России и другим врагам свободного мира». Это заявление было сделано в соцсети Х в ответ на комментарий предпринимателя Илона Маска о целесообразности дальнейшего существования альянса.
«Уважаемый Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать вечно, — это Россия и прочие недруги свободного мира», — написал Ринкевич.
Маск не одинок в своих сомнениях. НАТО создавалась, как организация противостоящая странам Варшавского договора. После распада Советского Союза необходимость в НАТО отпала.

Ранее Илон Маск так и прокомментировал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после развала СССР НАТО следовало бы распустить, и поинтересовался, почему Североатлантический альянс все еще существует.

И Илон Маск и Эвид Сакс сходятся на мысли: расширение альянса на Восток создало вокруг военного блока атмосферу ещё большей враждебности.

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