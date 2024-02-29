Путин во время послания объявил минуту молчания по погибшим на СВО

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции.
«Россия всегда будет помнить своих павших героев.<...> Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом», – выразил благодарность российский лидер.Президент отметил, что военнослужащие на передовой знают, что с ними вся страна. Глава государства призвал органы власти продолжать делать все, чтобы поддержать семьи военных.
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