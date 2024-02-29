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Путин во время послания объявил минуту молчания по погибшим на СВО

29 февраля 2024, 12:26
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции.

«Россия всегда будет помнить своих павших героев.<...> Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом», – выразил благодарность российский лидер.
Президент отметил, что военнослужащие на передовой знают, что с ними вся страна. Глава государства призвал органы власти продолжать делать все, чтобы поддержать семьи военных.


Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на лодках в районе Тендровской косы
29 февраля 2024, 12:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны России.
«Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы», - заявили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в скоротечном бое были уничтожены четыре вражеские лодки с десантом. При этом еще одна лодка развернулась и быстро уплыла в обратном направлении.

Таким образом, в результате операции ВС РФ было уничтожено 25 военных ВСУ, еще один попал в плен, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее командование Сил специальных операций (ССО) украинских войск подтвердило гибель бойцов спецназа 73-го морского центра в Херсонской области.

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#вс рф
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Путин: бизнес за два года направил миллиарды на поддержку СВО
29 февраля 2024, 12:20

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию заявил, что за два года проведения специальной военной операции российский бизнес отправил миллиарды рублей на поддержку военнослужащих.
Российский лидер отметил, что люди отправляют маскировочные сети и различные посылки из своих личных, порой даже скромных, запасов.

«Это вклад в общую победу», — заявил глава государства.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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#бизнес
#владимир путин
#президент
#операции
#люди
#рф
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Призывников в зоне СВО нет и быть не может, заявил экс-министр обороны Иванов
29 февраля 2024, 11:46

Фото: сайт Кремля

В настоящее время в зоне СВО нет срочников. Об этом сообщил специальный представитель президента России, бывший министр обороны Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что как минимум половина военных, которые в данным момент находятся в зоне спецоперации – это контрактники, поэтому никаких призывников там нет и быть не может.

Однако Иванов добавил, что именно благодаря срочникам удалось одержать победу в Чеченской войне. Он подчеркнул, что нынешняя российская армия совершенно иная, чем была тогда. В годы войны в Чечне солдатам приходилось самостоятельно создавать роты, формировать слаженные батальоны.

Экс-министр обороны России выразил благодарность всем солдатам, которые успешно завершили Чеченскую войну.

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#спецоперация
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Сырский приехал на Авдеевское направление и назвал обстановку для ВСУ сложной
29 февраля 2024, 10:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Главком ВСУ Александр Сырский приехал на Авдеевское направление. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная и обвинил в этом некоторых командиров. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердычи, Красногоровка», — заявил Сырский.

При этом по данным украинских и российских военных пабликов, что Тоненькое и Орловка уже находятся под контролем российской стороны.
Кроме того, Сырский рассказал о жестких боях в районах Вербового и Роботино.

Также главком ВСУ добавил, что на Авдеевском направлении некоторые украинские командиры совершили определенные просчеты в определении обстановки и оценке противника, что негативно повлияло на качество обороны на нескольких направлениях.

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Россия знала о планируемом контрнаступлении ВСУ задолго до его начала
Буданов заявил об утечке данных о контрнаступлении ВСУ
29 февраля 2024, 10:15

Фото: iStock/IherPhoto

Информация о планируемом украинском контрнаступлении стала известна российской стороне заранее. Такое заявление сделал начальник ГУР Минобороны канадскому изданию CBC.
«У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем некоторые меры», — заявил Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский также на днях говорил, что некие предатели виноваты в срыве контрнаступления ВСУ.

Однако стоит отметить, что о планируемом наступлении украинских войск задолго до его начала много писали и украинские и западные СМИ. Кроме того, спикеры Украины постоянно указывали на то, что оно состоится именно на юге, где российские войска на протяжении нескольких месяцев строили мощные линии укреплений.

Напомним, 20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что о планирующемся крупном контрнаступлении ВСУ российский Генштаб и разведка узнали еще в начале 2023 года.

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Контроль над Невельским и «кольцо» для ВСУ в Новомихайловке: последние новости СВО
29 февраля 2024, 09:54

Фото: iStock/dr_evil

ВС РФ провели серию атак и перешли к штурму Новомихайловки сразу на нескольких направлениях. Где ВСУ оказались взяты в «кольцо» и на каком участке фронта российским военным удалось перехватить инициативу, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


В районе Работино ВС РФ продолжают штурмовые действия, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Также российские военнослужащие атакуют северо-западнее Вербового. На Запорожском направлении ВС РФ активно применяют РСЗО (реактивные системы залпового огня – прим.ред). По скоплению ВСУ в Орехово был нанесен удар ФАБами с УМПК (фугасными авиационными бомбами с унифицированного модуля планирования и коррекции – ред).

Херсонское направление


ВСУ предприняли попытку высадки на Тендровскую косу. Около 30 бойцов украинской армии попытались занять западную окраину области, однако ВС РФ открыли по десанту противника шквальный огонь. Три лодки ВСУ затонуло. Также продолжаются активные бои в Крынках. В районе Антоновского моста ВСУ продолжают укрываться от российских военнослужащих. ВС РФ работают по укрепрайонам артиллерией.

ВС РФ удалось зайти в село Невельское, об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

«ВС РФ зашли в н.п. Невельское. Продвинулись к юго-востоку от села, достигнув его окраин», - Лисицын.

Донецкое направление


Российские военные штурмуют Новомихайловку сразу с трех направлений. ВСУ пытаются сдержать позиции в условиях круговой обороны. ВС РФ также атакуют в районе Победы и Георгиевки. Продвижение зафиксировано к югу от Красногоровки после серии успешных атак.

Севернее Авдеевки ВС РФ стремятся прорваться к Семёновке. Имеют тактический успех. Параллельно наступают на Бердычи. Потеря этих двух населённых пунктов оборвёт логистику противника.

Авдеевское направление


На Авдеевском участке был освобожден населенный пункт Орловка. ВСУ были вынуждены покинуть позиции. По Георгиевке российские бойцы работают «Солнцепеками», также продолжается штурм в Первомайском. В результате атак, ВСУ лишились два танка и боевой машины пехоты.

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Российская авиация накрыла бойцов ВСУ «Тулумбасами»
МО РФ: штурмовики накрыли личный состав ВСУ крупнокалиберными «Тулумбасами»
29 февраля 2024, 07:32

Фото: istock / YAROSLAV ISKRYZHYTSKYI

Российские штурмовики Су-25 «Грач» ВКС России атаковали скопления военных ВСУ на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

Удары наносились с последующим кабрированием минимальной высоте в 25 метров. По данным передового авиационного наводчика, все цели были успешно ликвидированы. Полет штурмовиков был произведен без происшествий, после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу.

Отмечается, что С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра может разрушать командные пункты, взлетно-посадочные полосы, укрепленные и забетонированные объекты и скопления бронетехники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#новости
#всу
#удар
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Министерство обороны сообщило о закреплении позиций в Работино
МО: российские части укрепили свои позиции в Работино
29 февраля 2024, 06:20

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские мотострелковые подразделения заняли и укрепили позиции в Работино (Запорожская область), сообщает газета «Известия» с ссылкой на Министерство обороны.
По данным ведомства, штурмы проводятся военнослужащими «гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО)».

Напомним, что активный боевые действия в селе начались 25 февраля. Тогда сообщалось, что на севере села разместились украинские войска.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Работино – одна из самых горячих точек на запорожском фронте, где инициативу проявляют российские войска, а «украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников».

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Для ВСУ спрогнозировали «новую Авдеевку»
Аналитик Фэйнтуш: ВСУ ожидают новые катастрофы под Донецком
29 февраля 2024, 05:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские военные ожидают повторения ситуации, подобной Авдеевке, заявил старший аналитик по вопросам разведки охранной компании Global Guardian, Зев Фэйнтуш американский журнал Newsweek.
По словам эксперта, если Соединенные Штаты немедленно не согласятся на новый пакет поддержки Киева, российские войска продолжат освобождать районы под Донецком. По его словам, взятие Авдевки открыло России доступ к более ровной местности, которая более благоприятна для наступления.

Специалист также добавил, что переход города под контроль России создал кризис в стратегии украинских властей. Стало трудно убедить молодых граждан сражаться до конца в таких крепостях, как Артемовск (украинское название города - Бахмут) и Авдеевка.

Аналитик заключил: «Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а [президент страны Владимир] Зеленский оказался в политической западне».

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