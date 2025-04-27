Стало известно, кто стоит за разжиганием ядерной войны между Пакистаном и Индией

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За эскалацией конфликта между Пакистаном и Индией, который может перерасти в ядерную войну, стоят США, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что Штатам выгоден конфликт, который может задеть основного конкурента на геополитической арене — Китай.
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«Пакистан и Индия — соседи Китая, если произойдет обмен ядерными ударами, то это затронет и КНР. У нас есть БРИКС, куда входят Индия и Китай, это хоть и не военный, но очень крупный политический блок. Скорее всего, заказчиком развязывания прокси-войны против КНР являются США», — считает эксперт.При этом Переджиев добавил, что президент США Дональд Трамп может быть не причастен к этому, так как в Штатах сильно глубинное государство, которому выгодно отвлечь главу государства от мирного урегулирования украинского конфликта.
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