Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может сменить Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом сообщил политолог Александр Дудчак, пишет РИА Новости.
Эксперт отметил, что даже на Западе сомневаются в легитимности президента Украины. По его словам, Ермак может представлять угрозу для украинского лидера.
Украинские политические деятели все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Отмечается, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеру. Некоторые СМИ называли Ермака «фактическим главой государства» или «вице-президентом Украины».
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.
Читайте также:
Times: на Украине все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака
Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином
Зеленский пообещал по максимуму восстановить энергообъекты до зимы
«Ермак — одна из ключевых фигур в украинской системе власти, и ранее он претендовал как минимум на пост премьер-министра», — сказал Дудчак.
Украинские политические деятели все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Отмечается, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеру. Некоторые СМИ называли Ермака «фактическим главой государства» или «вице-президентом Украины».
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.
Читайте также:
Times: на Украине все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака
Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином
Зеленский пообещал по максимуму восстановить энергообъекты до зимы
Дарья Осипова