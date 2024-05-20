Иранский посол назвал причину жесткой посадки вертолета президента Раиси

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Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил иранский посол в Беларуси Алиреза Санеи.
«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — заявил дипломат, передает ТАСС.Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в зоне крушения вертолета в момент полета наблюдалась так называемая термическая депрессия.
Эбрахим Раиси погиб накануне в результате крушения вертолета, на котором он возвращался из Азербайджана. Всего на борту находились восемь человек, и все они погибли. Официальные выводы о причинах трагедии пока не поступали.
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Артем Кузьмин