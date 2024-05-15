Стало известно, кто возглавил Московский и Ленинградский военные округа

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Ленинградский военный округ возглавил герой России генерал-полковник Александр Лапин, а Московский – генерал-полковник Сергей Кузолев. Об этом сообщается в списке участников встречи с президентом России Владимиром Путиным, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Лапин занимал пост первого заместителя начальника сухопутных войск, а Кузолев возглавлял Южный военный округ.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому заместитель министра обороны генерал-полковник Адексей Кузьменков вновь занял пост заместителя директора Росгвардии.
Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому заместитель министра обороны генерал-полковник Адексей Кузьменков вновь занял пост заместителя директора Росгвардии.
Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова