Стало известно, кто возглавит правительство Запорожской области

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Первый вице-губернатор Челябинской области, бывший сенатор Ирина Гехт в ближайшее время возглавит правительство Запорожской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что политик уже приступила к исполнению новых обязанностей, но пока официально не покинула пост челябинского вице-губернатора.
Гехт сменит на посту председателя Запорожской области экс-вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в новом российском регионе около двух лет.
Один из источников издания сообщил, что официальная информация о назначении Гехт на новую должность появится ближе к середине мая.
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Гехт сменит на посту председателя Запорожской области экс-вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в новом российском регионе около двух лет.
Один из источников издания сообщил, что официальная информация о назначении Гехт на новую должность появится ближе к середине мая.
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Анастасия Чинкова