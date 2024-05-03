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Стало известно, кто возглавит правительство Запорожской области

«Ъ»: председателем правительства Запорожской области станет Ирина Гехт
03 мая 2024, 10:17
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Первый вице-губернатор Челябинской области, бывший сенатор Ирина Гехт в ближайшее время возглавит правительство Запорожской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что политик уже приступила к исполнению новых обязанностей, но пока официально не покинула пост челябинского вице-губернатора.

Гехт сменит на посту председателя Запорожской области экс-вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в новом российском регионе около двух лет.



Один из источников издания сообщил, что официальная информация о назначении Гехт на новую должность появится ближе к середине мая.

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#запорожская область
#правительство
#политика
#пост
В Евросоюзе опасаются обратного эффекта от конфискации российских активов
FT: ЕС опасается, что после заложения активов РФ не сможет их вернуть
03 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/Jorisvo

В Евросоюзе опасаются, что после заложения российских замороженных активов исчезнет возможность их возвращения в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. Об этом пишет газета Financial Times.
Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность перевода процентов, причитающихся по замороженным российским активам, для использования в качестве залогов для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Киеву.

Неназванный европейский чиновник сообщил изданию, что в случае скорого завершения конфликта приобретённые западными странами в ходе помощи Украине долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Такое развитие событий, по его мнению, является довольно сложным и дорогостоящим.

Чиновник объяснил, что в ходе проведения мирных переговоров Россия может потребовать возвращения её замороженных активов в обмен на территориальные уступки Украине. Если же активы будут заложены, то осуществить эту сделку не получится.

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#евросоюз
#россия
#активы
#переговоры
#украина
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В Киеве заявили, что не смогли установить контакты с администрацией Telegram
03 мая 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Киевские власти не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram. Об этом заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада».
По его словам, чтобы штрафовать сервис, необходимо понимать где он находится. В настоящее время известно лишь о штаб-квартире мессенджера, которая находится в Дубае. Установить официальные контакты не удалось, пояснил Коваль.

Он также призвал украинцев «осторожно» пользоваться Телеграмом, отметив, что к нему имеют доступ более 70% страны.

Прежде Украины обсуждала с ЕС возможность частичной блокировки мессенджера в стране. СБУ направила ряд запросов об ограничении доступа к каналам. Заявление якобы находится на рассмотрении.

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#украина
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#сервис
#переговоры
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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
03 мая 2024, 08:54

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Он отметил, что повреждения также получили складские помещения и газопровод. Где именно расположены объекты, которые были повреждены, не уточняется.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что на территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. В городе был зафиксирован ракетный прилет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#всу
#рф
#херсон
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Пентагон: США следят за ситуацией на базе в Нигере, где находятся войска РФ
03 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Вашингтон следит за ситуацией на авиабазе в Нигере, где находятся российские войска. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что российские военные прибыли на авиабазу в Нигер, где также находятся американские бойцы. По словам главы Пентагона, у россиян нет доступа к технике США, так как они находятся в другом корпусе. При этом Остин отметил, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией.

Отметим, что в марте власти Нигера приняли решение о разрыве договора о сотрудничестве с США, после чего в страну прибыли российские инструкторы.

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#сша
#военные
#соглашение
#ес
#нигер
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В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона
Вице-спикер парламента Крыма Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ
03 мая 2024, 08:33

Фото: iStock/SimonLukas

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях ввода французских войск на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам РФ. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же участь.

По мнению вице-спикера, французский лидер стремится любой ценой втянуть народ Франции в прямой военный конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.

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#франция
#военные
#конфликт
#президент
#макрон
#рф
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Премьер Грузии отказался от визита в США
Премьер Кобахидзе отменил визит в США из-за требования к закону об иноагентах
03 мая 2024, 08:07

Фото: istock / Denis Kabanov

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение отказаться от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе был приглашен с визитом в Америку с тем условием, что парламент страны приостановит рассмотрение законопроекта об иноагентах. Послу США было разъяснено, что осуществление визита с таким условием не соответствует духу партнерства.

До этого посол США в Грузии Робин Данниган заявил, что власти Грузии отказались от недавнего приглашения посетить США.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента. 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

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#сша
#закон
#посол
#министр
#парламент
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Стало известно, что спасет Украину
Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: переговоры могут спасти Украину
03 мая 2024, 07:28

Фото: istock /JARAMA

Друзья Украины должны не разжигать конфликт поставками оружия, а поспособствовать мирным переговорам с РФ. Об этом заявил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Он отметил, что нужно попытаться достичь мира путем переговоров, а не оружием. По его словам, без мирного урегулирования конфликта Украина может уменьшиться в размерах. Страны Запада обманули Украину, сделав эту страну полем боя за геополитические интересы, заключил Шуленбург.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Украине в соответствии с международным правом. По его словам, власти США рассматривают проведение переговоров в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. В частности, речь идёт о суверенитете, территориальной целостности и независимости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
#оон
#переговоры
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Новое оружие РФ может превратить в руины сразу несколько городских кварталов
Die Welt: новое «ужасное» оружие РФ ТОС-3 «Дракон» превращает кварталы в руины
03 мая 2024, 07:11

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, РФ разрабатывает новое оружие для прорыва — ТОС-3 «Дракон». Об этом пишет издание Die Welt.

В статье отмечается, что прототип огнеметной системы ТОС-3 впечатляет тем, что каждая его пусковая установка может запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Издание утверждает, что это оружие прорыва. «Дракону» не способны противостоять даже бункеры. Кроме того, один залп может превратить в руины несколько городских кварталов.

Также указано, что ТОС-3 может выпускать ракеты на расстояние до 15 километров. Это позволяет ей быть неуязвимой для FPV-дронов ВСУ. Шасси у ТОС-3 будет гусеничным, что позволяет машине преодолевать бездорожье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Россия добилась прорыва под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#оружие
#сво
#всу
#вс рф
#ракеты
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«Никто не торопится»: На Украине заметили интересный нюанс в заявлениях Макрона
«Страна.ua»: Макрон не присылает войска на Украину даже после прорывов РФ
03 мая 2024, 06:54

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Франции Эммануэль Макрон не едет в Киев и не выполняет условия для ввода войск на Украину, поставленные им же. Об этом пишет украинское издание Страна.ua».
Отвечая на вопрос, придерживается ли глава Франции идеи возможной отправки военных на Украину, Макрон заявил: «Безусловно». Французский лидер отметил, что Парижу придется поднять этот вопрос, если российская армия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны украинской стороны.

«Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится», — отмечают в материале.
Авторы указывают, что ведущие государства НАТО не поддерживают возможную отправку контингента на Украину. В издании сочли новое заявление Макрона очередным «зондажом» реакции Запада и России.

Также журналисты заметили «интересный нюанс». Глава Франции с зимы заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не едет.

«В марте заявлялось, что он приедет то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели. Но уже май, а Макрона все нет», — обращают внимание авторы.
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