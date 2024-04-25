Раскрыты подробности создания «защитного купола» в Запорожской области

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Российские комплексы С-300, «Панцирь» и иные средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создают над Запорожской областью «защитный купол». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что подразделения систем противовоздушной обороны обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в особенности в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Для поражения воздушных целей украинской армии российские подразделения также задействуют зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2».
Также в военном ведомстве привели слова военнослужащего, который сказал, что для борьбы с украинскими дронами используются системы «Панцирь».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Также в военном ведомстве привели слова военнослужащего, который сказал, что для борьбы с украинскими дронами используются системы «Панцирь».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова