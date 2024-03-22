Российские военные взяли под контроль село Мирное в Запорожской области

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Армия России полностью освободила от ВСУ село Мирное в Запорожской области, полностью взяв его под свой контроль. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю», — рассказали в Минобороны РФ.
Также в сообщении уточняется, что в ДНР в районах Урожайного, Ровнополя и Шахтёрского были ликвидированы украинские подразделения нацгвардии и теробороны.
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Элина Позднякова