Российские военные взяли под контроль село Мирное в Запорожской области

В Днепропетровской области Украины и в части ДНР, находящейся под контролем Киева, более тысячи горняков оказались запертыми в шахтах под землей из-за аварийного отключения электричества после взрывов на энергообъектах Украины. Об этом информирует пресс-служба региональной компании ДТЭК в своем телеграм-канале.