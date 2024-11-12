Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Так решил президента России Владимир Путин. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Ранее Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите.
Российский президент тогда сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не подставлять бразильского лидера Лула Да Сильву, однако Россия направит туда своих представителей высокого уровня. Он отметил, что у него дружеские отношения с президентом Бразилии, потому он не хочет нарушать нормальную работу форума своим участием.
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