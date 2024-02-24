Врио председателя Верховного суда назначен Пётр Серков

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Временно исполняющим обязанности председателя Верховного суда России назначен первый заместитель председателя суда Пётр Серков. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
В субботу, 24 февраля, в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он занимал этот пост с 1991 года, а до этого руководит Верховным судом РСФСР.
До назначения на его место нового председателя руководить судом будет Серков.
В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей России объявит о конкурсе на место председателя. Желающие, подходящие под требования Верховного суда, смогут отправить свои документы после опубликования официального документа о вакансии.
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До назначения на его место нового председателя руководить судом будет Серков.
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Анастасия Чинкова