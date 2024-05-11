Стало известно, кто займет пост министра здравоохранения в новом правительстве

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Михаил Мурашко войдет в состав нового правительства России и продолжит занимать должность министра здравоохранения. Об этом информирует РБК.
Мурашко возглавил Минздрав в 2020 году, когда вошел в состав первого правительства Михаила Мишустина. Рассмотрение кандидатов в министры состоится 14 мая.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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