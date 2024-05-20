Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси

Фото: сайт Кремля
Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к Нему вернемся», – говорится в сообщении.
Публикация сопровождается ссылкой на фотографии с Раиси.
Трагедия произошла 19 мая. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение. По предварительным данным, экипаж потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники. На борту судна также находился министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.
Временно исполнять обязанности главы государства будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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Анастасия Хохлова