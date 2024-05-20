В КСИР подтвердили, что источник тепла обнаружен в районе поиска вертолета Раиси

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем дважды связывался и жаловался на плохое самочувствие в ходе полета на вертолете с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) страны Мехди Сафари телеканалу IRIB.