В КСИР подтвердили, что источник тепла обнаружен в районе поиска вертолета Раиси

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Возглавляющий Корпус стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами подтвердил, что в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси был обнаружен источник тепла, передает телеканал Press TV.
Предположительно, найденный источник – обломки воздушного транспорта иранского лидера. Отмечается, что к месту были направлены отряды спасателей.
Ранее турецкое агентство Anadolu заявило, что турецкий БПЛА Akinci обнаружил источник тепла.
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Александр Климов