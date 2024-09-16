Стало известно, куда ездил подозреваемый в покушении на Трампа

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Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (Рут) ездил на Украину. Эту информацию подтвердил журналистам The Guardian его сын Оран. Родственник задержанного пояснил, что тот очень увлекался украинским конфликтом.
«Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — пояснил Оран Раут.
При этом сын фигуранта недоволен отказом Трампа во время дебатов ответить на вопрос, хочет ли он, чтобы в конфликте с Россией победил киевский режим.
Оран Раут подчеркнул, что он еще не говорил с отцом о случившемся и не располагает подробностями расследования.
Покушение на Трампа произошло накануне во Флориде, когда тот был в гольф-клубе.
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