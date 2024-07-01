Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Мэр Терехов: в Харькове произошел взрыв

Мэр Терехов: в Харькове произошел взрыв

01 июля 2024, 16:58
Фото: istockphoto/Yauhen Akulich

Фото: istockphoto/Yauhen Akulich

Об очередном взрыве в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Градоначальник не уточнил, в каком районе все произошло, также отсутствуют данные о поврежденных объектах. По информации украинского Минцифры, объявлена воздушная тревога в ряде областей республики.
До этого сообщалось о взрыве под Днепропетровском и Полтавой.

Ранее Минобороны России демонстрировало кадры уничтожения российскими бойцами опорника ВСУ севернее села Работино Запорожской области.



Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.

Читайте также:

На Урале истязавшую приёмных детей опекуншу отправили в колонию на пять лет

Увеличение госдолга угрожает обороноспособности США

В Подмосковье поселилась гигантская оса
#россия
#украина
#харьков
#харьковская область
#взрывы
#сво
#новости
#война
О первом применении американских истребителей F-16 заявил эксперт из Франции
Тайтельман: ВСУ начали применять первые американские истребители F-16
01 июля 2024, 17:53

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ впервые начали применять американские истребители F-16. Эксперт отметил, что случился якобы первый удар авиации этой модели, подтвержденный Международным легионом. Об этом Тайтельман написал в своих соцсетях, не предоставив дополнительной информации и доказательств.
«Первый удар, нанесенный F-16, подтвержденный прямым контактом с Международным легионом. Мы наконец-то дошли до этого», — говорится в сообщении.
Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в заявлении Тайтельмана во время беседы с Lenta. Он считает, что истребители появятся в зоне боевых действий этим летом, но позже.

Дандыкин также добавил, что благодаря системе ПВО и истребителям Су-35 и Су-57, у F-16 будут непростые прогулки. Появление такой авиации усложнит задачу для ВС РФ, но существенного преимущества враг не получит.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, переданные американской стороной, будут размещаться именно на территории Украины. В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, этот пункт особо выделен.

Читайте также:

Mash: ВСУ обстреляли из миномётов крупнейшую птицефабрику в Белгородской области

Темнокожий офицер ВС РФ рассказал об отношениях с военными в зоне СВО

Welt: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин
#сша
#всу
#вс рф
#удар
#истребители
#пво
#поставки
#авиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: ВСУ обстреляли из миномётов крупнейшую птицефабрику в Белгородской области
01 июля 2024, 17:09

Фото: istockphoto/frantic00

Вооружённые силы Украины (ВСУ) подвергли миномётному обстрелу птицефабрику «Ясные Зори» в Белгородской области. Всего по территории предприятия было выпущено 12 снарядов.
Птицефабрика расположена в селе Новая Таволжанка Шебекинского района и является крупнейшим предприятием данного профиля в регионе, передаёт телеграм-канал Mash. Обстрел начался около 13:30 по московскому времени. В результате ранения получили два человека. Ещё одного спасти не удалось, он скончался. Власти Белгородской области и официальные ведомства пока ситуацию никак не комментировали.

Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

ВСУ обстреляли металлургический комбинат при ночной атаке на Липецк

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами

ВСУ обстреляли центр Энергодара
#птицефабрика
#режим
#обстрел
#белгородская область
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Темнокожий офицер ВС РФ рассказал об отношениях с военными в зоне СВО
01 июля 2024, 16:58

Фото: istockphoto / zim286

Расизма в рядах Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации нет. Об этом рассказал темнокожий офицер в беседе с Daily Storm.
По словам офицера, иногда в его адрес поступают шутки, связанные с цветом кожи. Когда он прибыл на свою позицию, бойцы рассказали ему, что «у них тоже есть негр» и указали на могилу темнокожего наёмника ВСУ.

Цвет кожи не влияет на воинскую дисциплину, уточнил офицер, имея в виду своих подчинённых.

«Однако никаких реальных оскорблений не было. Цвет кожи также не влияет на воинскую дисциплину, уточнил офицер, говоря о своих подчинённых. Такого, чтобы игнорировали мои команды, не было. А если будет — они получат», — поделился он.

Ранее российские военные освободили населённые пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в Донецкой Народной Республике.

Читайте также:

Welt: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин

Повар с Белгородчины печёт по 500 пирожков ежедневно для бойцов СВО

Армия России освободила Степовую Новоселовку под Харьковом и Новопокровское в ДНР
#военные
#всу
#вс рф
#сво
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Welt: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин
01 июля 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

До конца года Киев должен призвать на военную службу не менее 200 тысяч новобранцев. Только это позволит покрыть потери и создать более-менее укомплектованные новые бригады.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Кроме того, по словам авторов публикации, Украине каждые три месяца необходимо мобилизовывать не менее 50 тысяч мужчин. Ужесточение закона о мобилизации должно способствовать привлечению на военную службу дополнительных кадров.

В прочем, даже в самих ВСУ сомневаются в эффективности насильственных методов мобилизации. Так, командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр считает, что пополнить ряды украинской армии и решить проблему нехватки личного состава, загоняя в армию людей силой, не удастся.

«Вряд ли удастся качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, в тайнике или в юбке», — заявил украинский военный.

Он пояснил, что война становится всё более технологичной. Без наличия необходимых компетенций солдат просто не способен будет эффективно воевать и быстро станет просто «грузом 200», заключил военнослужащий ВСУ.

Читайте также:

Володин: мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась

«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине

Вылавливают людей: Стали известны подробности насильственной мобилизации в ВСУ в Запорожье
#птицы
#война
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Повар с Белгородчины печёт по 500 пирожков ежедневно для бойцов СВО
01 июля 2024, 15:38

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Повар Валентина Павленко из села Головчино Белгородской области готовит для бойцов СВО, ежедневно выпекая по 500 пирожков.
Отмечается, что женщине в этом добром деле помогают односельчанки. Готовую выпечку они передают волонтёрам, а те развозят её бойцам.

«Они вдали от дома. Питание у них есть, но бойцы и сами говорят, что пирожки наши как привет из дома. Я пошла к ним, угостила, их слова благодарности меня замотивировали, и на следующий день я снова замесила тесто. Через наше село нередко проезжают военные, мы живём недалеко от границы. Когда мы привозим пирожки, они говорят: «Домом пахнет, аж жалко есть», — поделилась в беседе с RT Валентина.

Поддерживают участников специальной военной операции и постояльцы Дома ветеранов сцены на Петровском острове в Санкт-Петербурге.

«У нас есть акция – в день, когда мы получаем пенсию, все бросают денежку в специальный ящик. Мы собираем деньги для наших бойцов», – рассказала в беседе с «Петербургским дневником» актриса Татьяна Кабанова.

Ранее штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.

Читайте также:

Российские штурмовики спасли в ДНР людей, два месяца прятавшихся в подвале

Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки

«Наши «глаза»: как бойцы ВС РФ уничтожили опорник ВСУ в зоне СВО — видео
#военные
#акция
#питание
#человек
#актриса
#люди
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России освободила Степовую Новоселовку под Харьковом и Новопокровское в ДНР
МО: ВС РФ взяли Степовую Новоселовку под Харьковом и Новопокровское в ДНР
01 июля 2024, 14:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы РФ освободили два села в зоне СВО. По данным Минобороны на 1 июля, под контроль группировки войск «Запад» перешло село Степовая Новоселовка в Харьковской области, группировка «Центр» взяла Новопокровское в ДНР.
Как отметили в МО, тем самым российская армия заняла более выгодные рубежи и улучшила тактическое положение. Вместе с тем группировки войск «Север», «Восток» и «Юг» усилили свое положение и разбили силы противника в районе ряда сел.

Также недавно минометный расчет «Василек» уничтожил опорный пункт ВСУ недалеко от Работино. Минобороны показало видео ударов осколочно-фугасными снарядами. Как отметил старший наводчик с позывным «Боцман», таким образом противнику не дают производить ротации и мешают поставкам продуктов и боеприпасов.

Читайте также:

Рогов назвал условия для обрушения фронта

«Ухватиться за воздух»: Зачем Зеленский заявил, что желает переговоров с РФ

BBC News: Солдаты ВСУ на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки»
#мо
#армия
#солдаты
#новости
#минобороны
#рогов
#вс рф
#сво
#днр
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов назвал условия для обрушения фронта
Рогов: Россия предлагает бойцам ВСУ фильтрационные лагеря и восстановление прав
01 июля 2024, 14:23

Фото: Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия готова предоставить условия по восстановлению прав для украинцев, которые попали в ряды ВСУ из-за жестокой мобилизации.
При этом член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» сказал, что никаких принципиальных изменений на участках фронта нет.

«Идет тяжелая работа по освобождению Южнорусских земель, инициатива в руках наших ребят, это очевидно. Но сказать, что сегодня или завтра что-то произойдет, сказать про обрушение фронта нельзя», — сообщил военэксперт.

Рогов рассказал о том, что важно сделать для обрушения фронта.

«Главное направление по обрушению фронта — это выработка алгоритма, по которому загнанные насильно по мобилизации ВСУ граждане Украины могли бы переходить на мирную сторону с четким видением будущего. Мы им предлагаем сохранение жизни, проверки, фильтрационные лагеря и восстановление прав как части русского народа. Об этом говорит наш президент, что мы один народ. Нам необходима выработка правил, по которой эти люди будут быстро возвращаться к нормальной жизни», — заявил собеседник.

Читайте также:

«Ухватиться за воздух»: Зачем Зеленский заявил, что желает переговоров с РФ

«Наши «глаза»: как бойцы ВС РФ уничтожили опорник ВСУ в зоне СВО — видео

BBC News: Солдаты ВСУ на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки»
#проверки
#президент
#лагеря
#солдаты
#люди
#сво
#всу
#вс рф
#зеленский
#владимир рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ухватиться за воздух»: Зачем Зеленский заявил, что желает переговоров с РФ
Военэксперт Рогов: Зеленский добивается переговоров с РФ перед выборами в США
01 июля 2024, 13:56

Часть вопросов с РФ может быть урегулирована в формате диалога, и такой документ может быть подготовлен довольно быстро, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
«Безусловно, война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы, так оно быстро не делается. Однако может быть быстро подготовлен документ, в котором часть вопросов решается уже не пулями, а решается тем или иным форматом диалога», — сообщил он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в YouТube.

Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» сказал, что все заявления и действия президента Украины Зеленского противоречат его же правилам и законам.

«Заявление Зеленского о готовящемся плане урегулирования конфликта — это не что иное, как попытка ухватиться за воздух тонущего политического негодяя, который прекрасно понимает, что его политический конец все ближе. То есть он запретил переговоры с Россией, а сам о них говорит», — сообщил эксперт.

Также Рогов отметил, что Зеленский делает вид, что у него все замечательно, активно пропагандируя это через СМИ и другие источники.

«Вся его информационная обслуга заявила о необходимости переговоров, о том, что режим Зеленского уже победил, так как Киев по-прежнему столица, и большая часть левого берега под его контролем на постукраинском пространстве, что он якобы не допустил разрушения Украины, что есть шанс попасть в НАТО, ЕС и так далее. Эти все заявление звучат странно. Они попадают под действия тех правил, которые сам Зеленский установил, и он должен после этих слов сесть в тюрьму, но понятно, что сам себя он не посадит, и у него, как он сам думает, все замечательно», — объяснил эксперт.

По словам собеседника, «война до последнего украинца», усилившаяся мобилизация — это подтверждение того, что выигрывает тот, у кого остается столица, большинство территорий и хоть какой-то кусочек выхода к морю.

Рогов рассказал, что задача Украины начать мирные переговоры с Россией связана с американскими выборами.
«Зеленский кидает максимум сил, чтобы в августе-сентябре устроить контратаки. Потому что именно к американским выборам перед ним стоит задача начать мирные переговоры для того, чтобы Байден смог предъявить избирателям, что все чудесно, что они добиваются мира, что процесс идет. Именно перед этим необходимо будет зафиксировать максимум контроля над территориями, даже если там ради нескольких километров нужно положить тысячи граждан Украины, он, не задумавшись, это сделает», — сказал эксперт.

Он добавил, что концепция Зеленского ясна: делать максимальный рывок любыми силами, не считаясь с потерями, и к началу переговоров, которые должны начаться к выборам США, зафиксировать больший контроль над постукраинским пространством.

Читайте также:

Экс-советница Трампа Макфарланд: Зеленский хочет поднять ставки в конфликте

Зеленский ответил на вопрос о проведении прямых переговоров с Россией

Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с российскими авиабомбами
#сша
#эксперт
#подготовка
#война
#столица
#заявление
#режим
#информация
#ес
#нато
#мобилизация
#зеленский
#киев
#байден
#владимир рогов
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Наши «глаза»: как бойцы ВС РФ уничтожили опорник ВСУ в зоне СВО — видео
Минобороны: ВС РФ уничтожили опорник ВСУ севернее Работино
01 июля 2024, 13:52

Опорник ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области уничтожили бойцы минометного расчета «Василек» ВС РФ. Видео с ударами по противнику осколочно-фугасными снарядами предоставили в Минобороны России.
«Не даем противнику производить ротации, подвозить продукты и боеприпасы. Наши «глаза» следят круглые сутки, только видят какое-то движение — команда к бою», — прокомментировал старший наводчик миномета с позывным «Боцман».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. Бывшие соратники Зеленского называют его риторику «сенсационным разворотом», а российские власти — блефом.

Читайте также:

ЛДПР предложила ввести скидку на санатории для военнослужащих

Участник СВО раскритиковал идею Госдумы о запрете майонеза в шаурме

Песков прокомментировал концентрацию ВСУ у белорусских границ
#россия
#украина
#война
#сво
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#видео
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф