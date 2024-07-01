Фото: istockphoto/Yauhen Akulich
Об очередном взрыве в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Градоначальник не уточнил, в каком районе все произошло, также отсутствуют данные о поврежденных объектах. По информации украинского Минцифры, объявлена воздушная тревога в ряде областей республики.
До этого сообщалось о взрыве под Днепропетровском и Полтавой.
Ранее Минобороны России демонстрировало кадры уничтожения российскими бойцами опорника ВСУ севернее села Работино Запорожской области.
Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.
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Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.
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Никита Кротов