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Бывший помощник Дональда Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 600 тысяч солдат с начало СВО, а число жертв превысило 1 миллион. По словам политика в эфире YouTube-канала De Nieuwe Wereld, в то же время у России погибло в 10 раз меньше военнослужащих — порядка 50-60 тысяч человек.
«Цифры могут достигать 60-63 тысяч. Но разница огромна», — пояснил Дуглас Макгрегор.Полковник связывает такой разрыв в потерях с украинской медицинской эвакуацией и оказанием помощи, которые куда менее эффективны, чем у России.
Как отметил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, Запад запустил процесс свержения Владимира Зеленского, а попыток госпереворотов станет куда больше. Он добавил, что бывший украинский лидер потерял покровительство заокеанских хозяев после истечения президентского срока, провала швейцарского саммита и успехов России на фронте.
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