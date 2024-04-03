Стало известно, куда ведут следы террористов из «Крокуса»

Фото: сайт Кремля
Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к спецслужбам Украины, которые контролируются США. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
По его словам, Россию пытаются убедить в том, что террористический акт совершил не киевский режим, а сторонники афганского филиала ИГИЛ*.
Он также напомнил, что террористы, совершившие массовое убийство в «Крокусе», задержаны на пути к украинской границе, где для них было подготовлено окно для перехода.
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«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — заявил Патрушев.
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Элина Позднякова