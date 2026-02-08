Стало известно мнение немцев о работе Мерца

08 февраля 2026, 19:01

Bild: почти 70% граждан Германии недовольны работой правительства и Мерца

Фото: iStock/macky_ch

Большинство граждан Германии не удовлетворены работой правительства и канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.





Согласно исследованию, 67% респондентов недовольны действиями Мерца, что на пять процентов больше, чем неделей ранее. Только 23% положительно оценивают его деятельность. Еще 10% опрашиваемых отказались от оценки.



Коалиционное правительство ФРГ, состоящее из блока ХДС/ХСС и СДПГ, также не пользуется широкой поддержкой: 68% немцев недовольны его работой и лишь 22% выразили противоположное мнение.



Руководитель INSA Херман Бинкерт, говоря об опросе, подчеркнул, что «небольшой подъем в начале года, по мнению опрошенных, не был устойчивым». По его словам, канцлеру не удалось продолжать убеждать избирателей, что привело к падению рейтингов.

«Поскольку показатели СДПГ остаются как минимум стабильными, можно сделать вывод, что прежде всего избиратели, близкие к ХДС/ХСС, начинают относиться к работе правительства все более скептически», — заключил Бинкерт.