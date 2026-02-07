Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его низкого рейтинга. Об этом он написал в социальной сети X.
Если политик имеет рейтинг популярности всего 11% и является самым нелюбимым главой государства в мире, он не должен предлагать никаких инициатив. По словам лидера партии «Патриоты», у него нет на это права.
Так Филиппо отреагировал на планы Макрона созвать экспертов для исследования влияния видеоигр на физическое и психологическое состояние детей и подростков. При этом президент отметил, что речь не идет о полном запрете. На сегодняшний день французский парламент обсуждает законопроект, запрещающий использование социальных сетей подростками младше 15 лет.
