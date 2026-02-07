Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире

07 февраля 2026, 18:40

Филиппо назвал Макрона самым ненавистным лидером в мире из-за низкого рейтинга

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его низкого рейтинга. Об этом он написал в социальной сети X.