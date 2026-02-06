Politico: лидеры ЕС всё чаще выступают за возобновление диалога с Россией
В странах Евросоюза всё чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, в Брюсселе растёт понимание, что нынешняя ситуация заметно отличается от той, что была в 2022 году. К тому же другие европейские столицы в целом поддерживают попытки наладить контакты с Москвой. При этом один из источников уточнил, что такие инициативы будут восприниматься нормально только в том случае, если их не станут проводить «за спиной у Украины».
Ранее стало известно, что США намерены бороться с мигрантами в Европе. Аналитики считают, что это может подорвать отношения между Штатами и ЕС.
