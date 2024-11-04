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Великобритания пытается загнать Россию в дипломатическую изоляцию, однако успешно проведенный саммит БРИКС в Казани показал, что все ее попытки тщетны. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским телеканалом BBC. По его словам, Британии следует помнить, что международное сообщество не ограничивается только странами Запада.
«Международное сообщество состоит не только из стран Запада. Вы могли видеть 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие», — подчеркнул он.Келин отметил, что Россию никто хочет загонять в изоляцию, «за исключением, конечно, Великобритании».
Ранее СМИ писали, что Великобритания еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из Евросоюза. Отмечалось, что основная часть последствий Brexit до сих пор не материализовалась, объемы британского экспорта и импорта в итоге станут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.
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